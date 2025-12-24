Papież zaapelował o świąteczny rozejm. Skomentował decyzję Rosji

- Jeszcze raz kieruję apel do wszystkich ludzi dobrej woli, aby przynajmniej w dniu święta narodzin Zbawiciela uszanowano dzień pokoju - powiedział papież Leon XIV. Dodał, że "wśród rzeczy, które bardzo go zasmucają" jest odmowa Rosji na jego wezwanie.

- Naprawdę wśród rzeczy, które bardzo mnie zasmucają, jest fakt, że Rosja odrzuciła bożonarodzeniowy rozejm - powiedział papież podczas rozmowy z dziennikarzami przed powrotem z podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo do Watykanu.

- Jeszcze raz kieruję ten apel do wszystkich ludzi dobrej woli, aby przynajmniej w dniu święta narodzin Zbawiciela uszanowano dzień pokoju - podkreślił Leon XIV, który przygotowuje się do pierwszych uroczystości Bożego Narodzenia swego pontyfikatu.

Papież poinformował również, że we wtorek wieczorem rozmawiał z księdzem Gabrielem Romanellim, proboszczem parafii Świętej Rodziny w Gazie.

- Oni starają się świętować Boże Narodzenie w nadal bardzo trudnej sytuacji - dodał.

Leon XIV wyraził nadzieję, że porozumienie pokojowe w Strefie Gazy będzie realizowane.

W minionych dniach parafię w Gazie odwiedził łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pierbattista Pizzaballa i odprawił tam mszę.

