Papież zaapelował o świąteczny rozejm. Skomentował decyzję Rosji
- Jeszcze raz kieruję apel do wszystkich ludzi dobrej woli, aby przynajmniej w dniu święta narodzin Zbawiciela uszanowano dzień pokoju - powiedział papież Leon XIV. Dodał, że "wśród rzeczy, które bardzo go zasmucają" jest odmowa Rosji na jego wezwanie.
- Naprawdę wśród rzeczy, które bardzo mnie zasmucają, jest fakt, że Rosja odrzuciła bożonarodzeniowy rozejm - powiedział papież podczas rozmowy z dziennikarzami przed powrotem z podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo do Watykanu.
Papież zaapelował o rozejm. Padły słowa o porozumieniu w Gazie
- Jeszcze raz kieruję ten apel do wszystkich ludzi dobrej woli, aby przynajmniej w dniu święta narodzin Zbawiciela uszanowano dzień pokoju - podkreślił Leon XIV, który przygotowuje się do pierwszych uroczystości Bożego Narodzenia swego pontyfikatu.
Papież poinformował również, że we wtorek wieczorem rozmawiał z księdzem Gabrielem Romanellim, proboszczem parafii Świętej Rodziny w Gazie.
- Oni starają się świętować Boże Narodzenie w nadal bardzo trudnej sytuacji - dodał.
Leon XIV wyraził nadzieję, że porozumienie pokojowe w Strefie Gazy będzie realizowane.
W minionych dniach parafię w Gazie odwiedził łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pierbattista Pizzaballa i odprawił tam mszę.
Źródło: Vatican News