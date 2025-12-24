W skrócie Para prezydencka i premier złożyli Polakom świąteczne życzenia, podkreślając wartość tradycji, wspólnoty oraz pokoju.

Prezydent Karol Nawrocki oraz jego małżonka zachęcili do pielęgnowania polskich zwyczajów bożonarodzeniowych i okazania wsparcia tym, którzy nie mogą świąt spędzić w domu.

Premier Donald Tusk w swoich życzeniach odniósł się do współczesnych problemów, wzywając do jedności, miłości i odwagi wobec rosnących wyzwań społecznych.

Życzenia świąteczne Pary Prezydenckiej, wraz z nagraniem wideo, opublikowano na stronie prezydenta i w mediach społecznościowych.

- Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego to najpiękniejszy wieczór w roku - czas, gdy dzielimy się chlebem i dobrym słowem, ofiarowujemy bliskim upominki i dar naszej obecności, czas, gdy jesteśmy naprawdę razem i najpełniej to przeżywamy - podkreślił prezydent.

Karol Nawrocki apelował do Polaków, aby strzegli skarbu, jakim są polskie tradycje bożonarodzeniowe m.in. świąteczne nabożeństwa, obrzędy, jasełka, kolędy, pastorałki oraz ogólnopolskie i regionalne zwyczaje. - Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu - życzył Nawrocki.

- Niech ucichną dzisiaj wszelkie spory. Życzymy pokoju i pomyślności w Boże Narodzenie i we wszystkie dni Nowego Roku - dodała małżonka prezydenta. Jak podkreśliła, mimo że święta to czas odpoczynku i wytchnienia, z mężem "szczególną pamięcią otaczają tych, którzy w świątecznych dniach pełnią służbę; dbają, by były to spokojne, bezpieczne święta". - Nasze serca przepełnia radość i życzliwość. Chcemy okazywać je bliskim, ale też tym, którzy świąt nie spędzą w cieple domowego ogniska - mówiła.

Święta Bożego Narodzenia. Donald Tusk złożył życzenia, "żadne zło nie będzie nam straszne"

- Święta Bożego Narodzenia mają wielką moc. Dlatego co roku ich wyczekujemy, dlatego dziś tak bardzo są nam potrzebne - podkreślił premier w swoich życzeniach, opublikowanych na platformie X.

Donald Tusk zaznaczył, że codzienność zalewa nas informacjami, które budzą smutek i przerażenie. - Świat zwariował ileś razy. Każdy z nas to powtarzał w mijającym roku - powiedział, dodając, że "kłamstwo i nienawiść wydają się wyznaczać nową epokę".

- Zbrodniarze wojenni czują się bezkarni, zdrajcy udają patriotów, agresorzy chcą coraz więcej władzy. Ofiary są wyszydzane, to od nich w świetle kamer żąda się pieniędzy i upokarzającego hołdu. Bezczelność, pogarda, przemoc. Jak sobie z tym rosnącym złem poradzić? - spytał premier.

Premier podkreślił, że zło powstrzymuje miłość i dobro, które są potęgą w naszych sercach. Dodał, że właśnie święta nam o tym przypominają - że w święta na własne oczy widzimy, że nie jesteśmy z tym sami.

- Jest nas bardzo wielu. Polacy w milionach serc noszą ogromną siłę. Póki jesteśmy razem, póki w to wierzymy przyzwoitość, prawda, uczciwość, miłosierdzie będą górą. To my decydujemy, jaki jest świat - dodał.

Premier życzył Polakom, aby Święta Bożego Narodzenia przyniosły światło, miłość i odwagę. - Podzielmy się tym z bliskimi, a żadne zło nie będzie nam straszne. Spokojnych, rodzinnych i bezpiecznych świąt, kochani - powiedział.

