Dwie eksplozje wstrząsnęły okolicą. Tragiczny bilans, służby informują o ofiarach
Dwie osoby nie żyją po eksplozjach w domu opieki w amerykańskim stanie Pensylwania. Część pensjonariuszy szczęśliwie ewakuowano, ale służby nadal poszukują zaginionych. Siła pierwszego wybuchu była tak duża, że piętro budynku zawaliło się do piwnicy. Lokalne władze po tragedii ogłosiły stan klęski żywiołowej.
W skrócie
- Eksplozja w domu opieki w Pensylwanii spowodowała zawalenie budynku i pożar.
- Dwie osoby zginęły, kolejne uratowano spod gruzów, część mieszkańców ewakuowano.
- Ratownicy walczyli z ogniem i wyciekiem gazu, a władze ogłosiły stan klęski żywiołowej.
Do wypadku doszło w domu opieki dla seniorów Silver Lake w hrabstwie Bristol. Gubernator stanu Pensylwania Josh Shapiro, który pojawił się na miejscu wraz z ratownikami, poinformował, że służby "nadal prowadzą akcję ratunkową" i usuwają gruzy.
Według lokalnej telewizji WHP władze nie były w stanie potwierdzić liczby osób zaginionych lub nieodnalezionych, zapowiadając aktualizację informacji w ciągu nocy.
Strażacy otrzymali zgłoszenie o eksplozji, w wyniku której pierwsze piętro budynku zawaliło się do piwnicy, a następnie wybuchł pożar.
Sytuacja jest dynamiczna, a liczba ofiar wynosi obecnie dwie osoby. Niewykluczone, że ten bilans ulegnie zmianie.
Tragedia w Pensylwanii. Dwie eksplozje w domu opieki, są ofiary
"Władze poinformowały, że dwie osoby zostały uratowane spod gruzów, a inni mieszkańcy i personel zostali ewakuowani, niektórzy zostali wyniesieni przez okna i przetransportowani w bezpieczne miejsce. Ekipy ratunkowe pracowały nad ratowaniem osób uwięzionych pod gruzami w piwnicy" - podała WHP.
Z relacji stacji wynika, że podczas ewakuacji ratownicy poczuli "silny zapach gazu". Zaledwie 30 sekund po wyprowadzeniu ostatnich osób doszło do drugiej eksplozji, która spowodowała szybkie rozprzestrzenienie się ognia. Walka z pożarem doprowadziła służby do źródła wycieku gazu w piwnicy.
Krótko po drugim wybuchu miejscowe władze ogłosiły stan klęski żywiołowej.
Do przeszukiwania gruzów wykorzystywano sonar i psy tropiące. Shapiro poinformował również, że dom opieki ma nowych właścicieli, a 10 grudnia Departament Zdrowia Pensylwanii spotkał się z nimi, by omówić plany modernizacji obiektu.