Do wypadku doszło w domu opieki dla seniorów Silver Lake w hrabstwie Bristol. Gubernator stanu Pensylwania Josh Shapiro, który pojawił się na miejscu wraz z ratownikami, poinformował, że służby "nadal prowadzą akcję ratunkową" i usuwają gruzy.

Według lokalnej telewizji WHP władze nie były w stanie potwierdzić liczby osób zaginionych lub nieodnalezionych, zapowiadając aktualizację informacji w ciągu nocy.

Strażacy otrzymali zgłoszenie o eksplozji, w wyniku której pierwsze piętro budynku zawaliło się do piwnicy, a następnie wybuchł pożar.

Sytuacja jest dynamiczna, a liczba ofiar wynosi obecnie dwie osoby. Niewykluczone, że ten bilans ulegnie zmianie.

"Władze poinformowały, że dwie osoby zostały uratowane spod gruzów, a inni mieszkańcy i personel zostali ewakuowani, niektórzy zostali wyniesieni przez okna i przetransportowani w bezpieczne miejsce. Ekipy ratunkowe pracowały nad ratowaniem osób uwięzionych pod gruzami w piwnicy" - podała WHP.

Z relacji stacji wynika, że podczas ewakuacji ratownicy poczuli "silny zapach gazu". Zaledwie 30 sekund po wyprowadzeniu ostatnich osób doszło do drugiej eksplozji, która spowodowała szybkie rozprzestrzenienie się ognia. Walka z pożarem doprowadziła służby do źródła wycieku gazu w piwnicy.

Krótko po drugim wybuchu miejscowe władze ogłosiły stan klęski żywiołowej.

Do przeszukiwania gruzów wykorzystywano sonar i psy tropiące. Shapiro poinformował również, że dom opieki ma nowych właścicieli, a 10 grudnia Departament Zdrowia Pensylwanii spotkał się z nimi, by omówić plany modernizacji obiektu.

