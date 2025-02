Wybory prezydenckie. Magdalena Biejat apeluje o pomoc

W związku z tym polityczka już w piątek wysłała interwencję do minister ds. społeczeństwa obywatelskiego, domagając się podjęcia natychmiastowych działań. - Konieczne jest jak najszybsze oszacowanie, jak duża jest skala tego problemu, ile takich organizacji zostało dotkniętych ucięciem pomocy na ich działania, w jakich regionach one się znajdują i co można zrobić, by uruchomić środki - apelowała.