W ostatnim czasie z uwagi na kroki USA dystansujące się od Europy, zaroiło się od spekulacji dotyczących przyszłości NATO . Zakusy nowego prezydenta znane były już wcześniej, bo pod koniec kadencji Joe Bidena zmieniono prawo tak, by wyjście Waszyngtonu z Sojuszu było trudniejsze.

- Nikt tego dotychczas nie zrobił, więc poruszamy się po niespotykanym do tej pory terytorium. Francja wprawdzie wystąpiła ze struktur militarnych Sojuszu, ale to zupełnie inna sytuacja - mówi w rozmowie z dziennikarką Interii Jolantą Kamińską dr Wojciech Michnik z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jak w tekście opublikowanym przez Bloomberga analizuje z kolei były głównodowodzący połączonych sił NATO w Europie admirał James Stavridis , wyjście Amerykanów z Sojuszu byłoby " gigantycznym błędem ", jednak trzeba brać taką opcję pod uwagę i rozważyć, jakie przyniosłoby to skutki.

Inna opcja to stworzenie nowego systemu bezpieczeństwa opierającego się na strukturach Unii Europejskiej i z udziałem Wielkiej Brytanii .

Co Europejczycy musieliby zrobić po ewentualnym wyjściu USA z NATO? Admirał uważa, że konieczne byłoby dalsze zwiększanie nakładów na obronę , w szczególności wydatków na rozbudowywanie potencjału nuklearnego. Rozwojem objęte byłyby też siły kosmiczne i lotnicze.

"Wydatki na wywiad, cyberwojnę i operacje kosmiczne wzrosłyby i konkurowały z operacjami USA. A biorąc pod uwagę zagrożenie ze strony Rosji , państwa europejskie mogłyby nawet rozważyć szerszy pobór do wojska" - czytamy w analizie wojskowego.

Co po ewentualnym wyjściu USA z NATO? Priorytety dla UE

Polityka zagraniczna to kolejna kwestia, na którą zwraca uwagę Stavridis. Europa szybko musieliby uniezależnić się od USA i np. - zamiast stawać u boku Waszyngtonu w konfrontacji z Chinami, postawić na większą współpracę gospodarczą, a nawet wojskową z Pekinem. Jego zdaniem miałoby to stanowić pewnego rodzaju zabezpieczeniem przed zbliżeniem USA do Rosji.