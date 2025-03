Polak zginął na oczach syna. Jest wyrok szwedzkiego sądu

Na 14 lat więzienia szwedzki sąd skazał 18-letniego Mohammeda Khalida Mohammeda za zabójstwo Polaka. Do tragedii doszło w kwietniu ubiegłego roku, kiedy 39-letni mężczyzna jechał ze swoim synem rowerem. Oskarżony nie przyznawał się do winy, jednak sąd w Huddinge pod Sztokholmem, uznał, że ślady DNA znalezione na narzędziu zbrodni należą do niego.