Ograniczenia w 800 plus dla Ukraińców? Aktywistka grzmi: To dyskryminacja

- Przecież to dyskryminacja jednej konkretnej grupy etnicznej - tak pomysł zmian w 800 plus dla Ukraińców oceniła ukraińska aktywistka Natalia Demczenko. Wskazała, że wprowadzenie ograniczeń uderzy w najbardziej potrzebujących, np. emerytów czy kobiety opiekujące się dziećmi. - Najważniejsi kandydaci na prezydenta w Polsce potrzebowali chłopca do bicia. Niestety, tym razem znów padło na Ukraińców - oceniła.