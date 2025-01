Rafał Trzaskowski ostro o Ziobrze: Krył największe przekręty

- To się w głowie nie mieści. Minister sprawiedliwości, który wszystko na to wskazuje, krył największe przekręty . (...) Oni się nawet tego nie wstydzą, oni się tym szczycą. Potem muszą uciekać na Białoruś albo do Budapesztu - mówił do zgromadzonych Trzaskowski.

- Dzisiaj ludzi obchodzi, żeby ktoś potrafił załatwić dla Polski jak najlepsze warunki dla naszego rolnictwa i gospodarki. To ludzi obchodzi. Wyobraźcie sobie, jakby zaprosić tego pajaca Ziobro, co on by opowiadał? Opowiadałby o tym, że on sobie pistolety kupił - mówił Trzaskowski, nawiązując do niedawnej rozmowy Ziobry z dziennikarzami.