Nie bez kozery Rafał Trzaskowski postanowił spędzić ostatni weekend na Podkarpaciu. Dwudniowa wizyta miała najwyraźniej zapaść w pamięć mieszkańców. Nie obyło się bez komplementów, które pozwoliły przejść do kampanijnego sedna.

- Nie lubię sformułowania "ściana wschodnia", dlatego że ja jestem przekonany, że podkarpackie, podlaskie i lubelskie to wrota Polski, które decydują o bezpieczeństwie całego kraju - mówił prezydent Warszawy podczas sobotniego spotkania w hali Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu. Reklama

Według relacji portalu nowiny24.pl, przy obiekcie "wypełnionym po brzegi", kandydat PO na prezydenta wielokrotnie nawiązywał do rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale i potrzeby wzmacniania Polski oraz budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego na wzór tego, który znamy z czasów międzywojennych.

- Cieszę się, że nasz kandydat był w Mielcu, bo podczas poprzedniej kampanii prezydenckiej go zabrakło. Na pewno Rafał Trzaskowski został świetnie przyjęty na Podkarpaciu. Z ludźmi trzeba rozmawiać, przedstawiać dobre i poważne propozycje - zachwala posłanka Krystyna Skowrońska, która jako gospodyni witała stołecznego włodarza czerwonymi różami.

Dopytujemy, czy występ w nowej mieleckiej hali i odwiedziny u mieszkańców regionu wystarczą, by odbić Podkarpacie z rąk PiS. - Zgoda, wygrywało tu PiS, ale zakasaliśmy wszyscy rękawy. Chcemy pokazać, co nam się udało - odpowiada Skowrońska. - Dzisiaj 12 punktów Karola Nawrockiego to niezrealizowane obietnice PiS. Ludzie muszą o tym wiedzieć - podkreśla.

Rafał Trzaskowski w Hucie Stalowa Wola (źródło: X; @trzaskowski_) /

Rafał Trzaskowski i Centralny Okręg Przemysłowy 2.0

W latach międzywojnia Centralny Okręg Przemysłowy był największą inwestycją II RP, która pochłaniała blisko 60 proc. budżetu państwa. Projekt, realizowany przede wszystkim pod patronatem Eugeniusza Kwiatkowskiego, obejmował nie tylko Podkarpacie, ale i Lubelszczyznę, czy Małopolskę. Reklama

- Tutaj szczególnie zadbano o ulokowanie zakładów, które miały służyć obronności kraju. Pierwszy bombowiec Łoś, wyprodukowano w 1936 r. w Mielcu - zapewnia Skowrońska, a chwilę później nawiązuję do teraźniejszości: - W ubiegłym roku, w grudniu, podpisano kontrakt w wysokości 20 mld zł na dostawę sprzętu przez Hutę Stalowa Wola. Podkarpacie to również produkcja amunicji w Nowej Dębie, ale i wiele podmiotów produkujących drony - słyszymy.

Regionalny przemysł wojskowy jest ważny, bo w nowym, podkarpackim COP proponowanym przez Trzaskowskiego, zajmuje istotne miejsce. Zresztą, w Mielcu kandydat nie tylko przypomniał o swojej propozycji dotyczącej podwyższenia PKB na obronność do poziomu 5 proc. Mówił o 100 mld zł, które mają trafić na inwestycje w regionie.

- Nowe technologie, systemy łączności, drony, stawianie na technologie wodorowe, to wszystko, czego potrzebujemy i co możemy realizować również tutaj, na Podkarpaciu. Ale przemysł to nie wszystko - powiedział Trzaskowski. - Jeżeli mówimy o tych nowych inwestycjach militarnych, jeżeli mówimy na serio, a mówimy i robimy, realizujemy całą Tarczę Wschód, to również umocnienia, schrony, które powinny być w każdej gminie - stwierdził. Reklama

Tylko jak, w razie wygranej, zrealizować te obietnice?

Wybory prezydenckie 2025. Od propozycji do realizacji

- Na razie mówimy o propozycji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Tylko nie ukrywamy, że wartością dla jego prezydentury jest potencjalna współpraca z rządem - tłumaczy Interii Dorota Łoboda, rzecznik klubu KO. - Z jednej strony, można realizować pomysły rządu, z drugiej realizować własne i naciskać na polityków, żeby zajmowali się jego planami albo obietnicami, których dotąd nie udało się zrealizować - usłyszeliśmy.

Parlamentarzystka opowiada Interii, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, obóz Rafała Trzaskowskiego nie zamierza unikać miejsc, które dotychczas, z punktu widzenia partii, mogły być uznawane za nieprzychylne czy trudne.

- Prezydent Warszawy chce pokazać, że będzie prezydentem wszystkich Polek i Polaków. Rafał Trzaskowski nie przekreśla osób o innych przekonaniach i poglądach. Deklaruje, że nie będzie prezydentem wyłącznie jednej opcji politycznej. Pokazuje wyciągniętą dłoń, również tym, którym jest z nami nie po drodze - zapewnia Łoboda. Reklama

Rafał Trzaskowski walczy o Podkarpacie (źródło:@trzaskowski_; X) /

Rafał Trzaskowski pokutuje za błędy PO

W kuluarach słyszymy, że sztabowcy Rafała Trzaskowskiego zdali sobie sprawę z zaniechań, jakich względem Polski Wschodniej dopuszczali się dotychczas politycy PO i PSL. - Poprzednie rządy PO i PSL skupiały się na inwestycjach i przedsiębiorcach. Dlatego niektóre regiony i środowiska zostały pominięte - przyznaje jedno z naszych źródeł. Jak słyszymy, to błędy poprzednich lat dają popularność nie tylko PiS, ale i Konfederacji.

- Polityka rządów PO-PSL na Podkarpaciu była błędem, teraz to się mści. Ludzie, którym żyło się gorzej, słusznie niezadowoleni i sfrustrowani, wybierają inne partie i tych, którzy dają proste obietnice - mówi nam jeden ze sztabowców prezydenta Warszawy. - Stąd wzrost Konfederacji. Zwykły wyborca nie może obciążyć ich swoim złym poziomem życia, bo dotąd nie rządzili. A my chcemy pokazać, że jest jeszcze jakaś opcja poza Sławomirem Mentzenem - dodaje.

Na język i działania Rafała Trzaskowskiego oraz jego świty wpływają również badania wewnętrzne. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że z sondaży płynie jeden mocny wniosek: Polacy chcą przede wszystkim spokoju. Również w polityce. Reklama

- Ludzie są zmęczeni polaryzacją, każde badania na to wskazują. Oczekują propozycji, chcą zakopania topora wojennego, żeby iść dalej - tłumaczy nam jeden ze speców od kampanii wyborczej. - Nawet, jeżeli wyborcy wiedzą, że to tylko hasło, chcą łagodniejszego języka. Żeby mówić o tym, co dobrego może się wydarzyć, a nie tylko rozdrapywać rany.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

