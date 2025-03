Sojusznicy USA mają dylemat. Chodzi o przekazywanie ważnych danych

Członkowie sojuszu wywiadowczego Five Eyes (Pięciorga Oczu) oraz służby z Izraela i Arabii Saudyjskiej rozważają ograniczenie informacji, którymi dzielą się z USA - podała w czwartek stacja NBC News. Jak podają media, ma to związek z pojednawczym podejściem administracji prezydenta USA Donalda Trumpa do Rosji.