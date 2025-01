"Dzięki ogromnej mobilizacji i determinacji naszych sympatyków i działaczy zebraliśmy podpisy w rekordowym tempie! Już dziś rano zbiórka była zakończona, co oznacza, że Sławomir Mentzen jako pierwszy kandydat złożył do PKW podpisy. Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy się zaangażowali! Działacze Ruchu Narodowego zebrali połowę podpisów, co pokazuje siłę naszej organizacji i zaangażowanie w walkę o wolną, suwerenną Polskę! To dopiero początek - teraz idziemy po zwycięstwo!" - napisał na swoim profilu na platformie X wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

