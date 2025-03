Rumunia. Calin Georgescu złożył zażalenie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W swoim wniosku do Trybunału w Strasburgu Georgescu argumentował, że decyzja Sądu Konstytucyjnego o anulowaniu wyborów naruszyła prawo do wolnych wyborów i opierała się na bezpodstawnych zarzutach. Twierdził również, że była to decyzja nielegalna, wynikająca z politycznej ingerencji partii rządzącej.