Wybory prezydenckie 2025 zaplanowano na 18 maja. Jeśli dojdzie do drugiej tury głosowania, to zgodnie z artykułem 127 ustęp 4 Konstytucji RP, odbędzie się ona dwa tygodnie później, czyli 1 czerwca. Obywatele, których w tym czasie nie będzie w miejscu zameldowania, a chcą zagłosować, mogą w prosty sposób zmienić miejsce głosowania. Niektórzy będą musieli także dopisać się do Centralnego Rejestru Wyborców. Reklama

Wybory prezydenckie 2025. Zmiana miejsca głosowania - jak to zrobić?

Zmiany miejsca głosowania mogą dokonać obywatele, którzy mieszkają w innej gminie, niż mają meldunek i chcą w niej głosować w każdych wyborach. Muszą oni złożyć wniosek, a można to zrobić na dwa sposoby: przez internet lub w urzędzie.

Jeśli chcemy to zrobić bez wychodzenia z domu, wniosek o zmianę miejsca głosowania znajduje się na stronie gov.pl. Klikamy w niego, a następnie logujemy się swoim profilem zaufanym. Podajemy swój adres stałego miejsca zamieszkania i zaznaczamy oświadczenie, że mieszkamy tam na stałe. Na koniec wniosek podpisujemy elektronicznie, a na skrzynkę ePUAP przyjdzie potwierdzenie złożenia dokumentu.

Do dokumentu może być konieczne dołączenie załącznika potwierdzającego zamieszkanie w gminie, w której chcemy głosować. Będą to na przykład:

umowa najmu mieszkania,

oświadczenie właściciela mieszkania, w którym mieszkasz,

rachunek za prąd, na którym są twoje dane,

umowa o pracę,

karta mieszkańca.

Zmianę miejsca głosowania w urzędzie zaczynamy od przygotowania wniosku. Można go otrzymać w instytucji lub pobrać jego wzór ze strony gov.pl i samodzielnie wydrukować. We wniosku podajemy swoje dane, takie jak imię (lub imiona), nazwisko, numer PESEL i oświadczenie dotyczące adresu stałego zamieszkania. Reklama

Tak wypełniony wniosek o zmianę miejsca głosowania należy złożyć w urzędzie gminy, na terenie której mieszka na stałe wnioskodawca. Niezależnie od wyboru internetowej lub osobistej formy składania, dokumenty można złożyć w dowolnym momencie. Należy natomiast pamiętać, że urząd ma aż pięć dni, aby rozpatrzyć prośbę.

Jednorazowa zmiana miejsca głosowania w wyborach prezydenckich

Zmiany miejsca głosowania w wyborach można dokonać także jednorazowo. Wówczas głosowanie odbywa się w miejscu, w którym przebywamy tymczasowo, np. na wakacjach. Co istotne, taką prośbę może wystosować każdy, kto będzie głosować na terenie Polski. Ponownie zawnioskować można przez internet lub w urzędzie gminy.

Jeśli chcemy jednorazowo zmienić miejsce głosowania przez internet, to musimy kolejno:

Wybrać wniosek, który znajduje się na stronie gov.pl

Zalogować się na stronę z użyciem swojego profilu zaufanego

Podać adres, pod którym wnioskodawca będzie przebywać w dniu wyborów

Sprawdzić wniosek i podpisać go elektronicznie

Potwierdzenie o wysłaniu wniosku zostanie przesłane na skrzynkę ePUAP. Tam przyjdzie również potwierdzenie zmiany miejsca głosowania, a także informacja o obwodzie głosowania i siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

W przypadku składania papierowej wersji wniosku musimy przygotować sam dokument. Wniosek można wziąć z urzędu lub pobrać go ze strony gov.pl i wydrukować. Kwestionariusz wypełniamy danymi takimi jak: nazwisko, imię (lub imiona), obywatelstwo, numer PESEL oraz adres, pod którym będzie przebywać wnioskodawca. Reklama

Dokumenty muszą zostać złożone w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla miejsca przebywania w dniu wyborów. Można je dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania należy złożyć najpóźniej na trzy dni przed wyznaczoną datą głosowania.

Jak dopisać się do Centralnego Rejestru Wyborców?

Do Centralnego Rejestru Wyborców mogą się dopisać osoby, które chcą głosować w Polsce, ale nie są wpisane do CRW. Wniosek można złożyć przez internet lub w urzędzie i ma do tego prawo każdy, kto:

jest obywatelem innego kraju UE lub jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

będzie głosować w Polsce,

stale mieszka na terenie danej gminy,

ma czynne prawo wyborcze.

Procedury składania wniosku o dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców wyglądają tak samo, jak w przypadku zmiany miejsca głosowania. Korzystając z opcji zdalnej, należy kolejno:

Wejść we wniosek dostępny na stronie rządowej gov.pl

Na stronie zalogować się swoim profilem zaufanym

Podać swój adres stałego zamieszkania i zatwierdzić oświadczenie

Podpisać wniosek elektronicznie.

Do złożenia tradycyjnej formy wniosku o dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców potrzebny jest dokument tożsamości, czyli np. paszport oraz sam wniosek. Ten można otrzymać w urzędzie lub pobrać go ze strony gov.pl i wydrukować. W dokumencie uzupełnione zostaną dane takie jak: nazwisko, imię (lub imiona), obywatelstwo, PESEL, numer dokumentu tożsamości, oświadczenie dotyczące adresu stałego zamieszkania. Reklama

Jeżeli wnioskodawca nie ma przypisanego numeru PESEL, potrzebne będą dodatkowe informacje:

płeć

status cudzoziemca (UE, CUE, NUE)

dane rodziców (imiona i nazwiska rodowe oraz numery PESEL rodziców)

dane wnioskodawcy (data i miejsce urodzenia, stan cywilny, oznaczenie aktu urodzenia, oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym sporządzono akt urodzenia)

dane małżonka lub małżonki (imię i nazwisko rodowe, PESEL, data zawarcia związku małżeńskiego)

dane dotyczące małżeństwa (oznaczenie aktu małżeństwa oraz oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym sporządzono akt małżeństwa)

dane o rozwiązaniu małżeństwa (data rozwiązania, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, ustalił nieistnienie małżeństwa, unieważnił małżeństwo)

dane o zgodnie małżonka lub małżonki (data zgonu lub data znalezienia zwłok, oznaczenie aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt sporządzono).

Tak przygotowaną dokumentację do wniosku o wpisanie do CRW należy złożyć w urzędzie gminy, na terenie której mieszka wnioskodawca. Instytucja ma pięć dni na rozpatrzenie prośby. W razie wystąpienia wątpliwości urząd przeznacza siedem dni na wyjaśnienie ich i następne pięć dni na wydanie decyzji o wniosku.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

