Przyjmuje się, że sędzia przydzielony do jednego wydziału i niesprawujący żadnych funkcji ma 100 proc. wskaźnika przydziału spraw. Wcześniej jednak, na przykład co najmniej 25 proc. udziału w przydziale miał sędzia będący prezesem lub wiceprezesem sądu, lub sędzia - członek KRS albo delegowany do Biura KRS.

Po nowelizacji prezes lub wiceprezes ma udział co najmniej 30 proc., zaś w przypadku członków KRS i delegowanych do Biura Rady wskaźnik ten wzrósł z 25 proc. do 80 proc. Z kolei na przykład w przypadku rzecznika dyscyplinarnego sędziów i jego zastępców udział ten wynosił wcześniej co najmniej 10 proc., zaś po zmianie - co najmniej 90 proc.