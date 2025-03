Według synoptyków w czwartek w Małopolsce może być nawet 21 stopni, a w większości kraju około 16 stopni Celsjusza. Piątek również zapowiada się na wiosenny dzień, z dużą ilością słońca oraz temperaturami od 13 do 15 stopni w większości Polski oraz do 18 st. C na południu.

Pogoda zacznie się zmieniać we wtorek. W ciągu dnia na północy i północnym wschodzie będzie poniżej 10 st. C, choć na południu i południowym wschodzie miejscami może być do około 16 stopni. Środa będzie zdecydowanie chłodniejsza: na krańcach północnych będzie do 3-4 st. C, a w przeważającej części Polski temperatury nie przekroczą progu 10 stopni Celsjusza.