Pracownia Opinia24 zapytała ankietowanych o obecnego kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski, Trzaskowskiego i obecnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego - kontrkandydata Trzaskowskiego w prawyborach prezydenckich zorganizowanych w PO.

Pierwsze pytanie dotyczyło wojny: "Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Kto lepiej poradziłby sobie w roli prezydenta w przypadku ataku Rosji na Polskę?". 14 proc. ankietowanych wskazało, że w takiej sytuacji lepiej na stanowisku prezydenta sprawdziłby się Trzaskowski, co czwarty (25 proc.) - że Sikorski. 31 proc. badanych oceniło, że "żaden z nich by sobie nie poradził", a 16 proc., że "każdy z nich poradził by sobie tak samo". "Nie wiem, trudno powiedzieć" odpowiedziało 14 proc. Reklama

Trzaskowski czy Sikorski? Szef MSZ lepszy w sondażu

Drugie pytanie dotyczyło scenariusza, w którym Ukraina przegrywa wojnę z Rosją: "Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Kto lepiej poradziłby sobie w roli prezydenta w przypadku klęski Ukrainy i masowego napływu uchodźców do Polski?". 31 proc. respondentów odpowiedziało, że "żaden z nich by sobie nie poradził". 18 proc. wskazało na Radosława Sikorskiego, a 14 proc. na Rafała Trzaskowskiego. 21 proc. badanych uznało, że "każdy z nich poradził by sobie tak samo", a 17 proc. odpowiedziało "nie wiem, trudno powiedzieć".

Trzecie pytanie odnosiło się do sytuacji, w której Polska staje w obliczu kryzysu ekonomicznego: "Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Kto lepiej poradziłby sobie w roli prezydenta w przypadku wielkiego kryzysu ekonomicznego w Europie?". 35 proc. badanych odpowiedziało, że "żaden z nich by sobie nie poradził". 20 proc. uznało, że "każdy z nich poradził by sobie tak samo", 16 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć". 15 proc. badanych wskazało na Sikorskiego, a 13 proc. na Trzaskowskiego. Reklama

Na czwarte pytanie: "Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Kto lepiej poradziłby sobie w przypadku napływu imigrantów z krajów pozaeuropejskich?" 34 proc. ankietowanych odpowiedziało że "żaden z nich by sobie nie poradził". 20 proc. uznało, że "każdy z nich poradziłby sobie tak samo". 19 proc. badanych wskazało na Sikorskiego, a 11 proc. na Trzaskowskiego. Odpowiedzi "nie wiem, trudno powiedzieć" udzieliło 17 proc. respondentów.

Wybory prezydenckie. Nawrocki ma silnego konkurenta wewnątrz PiS

Warto zauważyć, że podobne badanie pracowni Opinia24 dotyczyło kandydata popieranego przez PiS. Z sondażu wyszło, że gdyby Mateusz Morawiecki rzucił wyzwanie Karolowi Nawrockiemu, mógłby liczyć na wyższe poparcie wyborców.

Ankietowani wskazali, że były premier poradziłby sobie lepiej w roli prezydenta w razie kryzysu ekonomicznego. Warto zaznaczyć, że w badaniu Morawiecki uzyskał maksymalnie 19 proc. wskazań. Zdecydowana większość wybierała odpowiedź "żaden z nich by sobie nie poradził" .

Badanie zostało zrealizowane przez pracownię Opinia24 na zlecenie Radia ZET metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej w dniach 23-29 stycznia 2025 roku. Wyniki procentowe zaokrąglono do pełnych wartości. Reklama

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

