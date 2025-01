To, czy PSL jako partia bezpośrednio sfinansuje część kampanii wyborczej Szymona Hołowni jest "kwestią do ustalenia" pomiędzy liderami Stronnictwa i Polski 2050 - powiedział w środę rzecznik PSL Miłosz Motyka. To reakcja na informacje, do których dotarła Interia. Wynika z nich, że PSL ma nie chcieć płacić na kampanię popieranego przez partię kandydata w wyborach prezydenckich.