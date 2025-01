Podczas spotkania Karola Nawrockiego w Ciechanowie jeden z obecnych na sali księży zasugerował, by kandydat PiS "wymierzył mu prawy albo lewy prosty gdy go spotka". W środę Nawrocki został zapytany o tę "radę" na konferencji prasowej w Bogdance.

- Ja w swoim życiu osobistym poza ringiem i sytuacjami ekstremalnymi, gdy na przykład staję w obronie kobiety, albo człowieka krzywdzonego, oczywiście siły ani lewego, ani prawego prostego nie używam - odparł. Reklama

Nawrocki odpowiada księdzu z Ciechanowa. "Umiejętności zostawiam na ringu"

Nawrocki podkreślił, że oprócz sugestii dotyczącej prof. Dudka ksiądz apelował i pytał o wiele rzeczy, nie wszystkie miały zostać dobrze wychwycone przez mikrofon.

- Powiedziałem i jeszcze raz serdeczne "Bóg zapłać" za te życzenia skierowania do kandydata obywatelskiego, bo tam były życzenia w nadchodzących wyborach prezydenckich - zaznaczył szef IPN.

Zwrócił się również do prof. Dudka. - Natomiast jeśli pan redaktor, albo pan profesor Dudek jesteście w trwodze, to gwarantuje, że oczywiście moje umiejętności bokserskie zostawiam na występy w ringu bokserskim - oświadczył w rozmowie z mediami.

- Pan profesor wie, że jestem osobą bardzo łagodną, spokojną, uśmiechniętą. Więc tej opinii, tej uwagi, tego życzenia księdza nie przyjmuję, a za wszystkie pozostałe do księdza mówię: Bóg zapłać. Dziękuję, że wierzy we mnie i w moje zwycięstwo - podsumował Nawrocki.



Zaapelował również do swojego kontrkandydata w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego. - Mogliby się nie zajmować księdzem katolickim, tylko Babcią Kasią i tym, co ta pani opowiada - skwitował sugerując, że jej wypowiedzi wzywają do przemocy. Reklama

Rafał Trzaskowski komentuje "radę" dla Nawrockiego. "Coś niebywałego"

O słowa księdza został również zapytany na konferencji prasowej Rafał Trzaskowski.

- Do tej pory byłem przekonany, że Kościół katolicki uczy o nadstawianiu drugiego policzka, a nie wymierzaniu sprawiedliwości. To jest coś absolutnie niebywałego, żeby nawoływać na spotkaniach politycznych do agresji, jeszcze do tego robi to ksiądz proboszcz. Naprawdę niesłychane, bez precedensu - stwierdził.

Stwierdził jednak, że "dużo bardziej niepokoi go reakcja Nawrockiego". - Na spotkaniach mogą zdarzyć się różne rzeczy, ale to że pan Nawrocki podziękował za taką sugestię, skłonił się, uznając, że to jest świetny pomysł, to coś niebywałego. Spodziewalibyśmy się innej reakcji - podkreślił prezydent Warszawy.

- Widać, że kandydat PiS tego typu nawoływania uważa za coś całkowicie naturalnego i chyba myśli w podobny sposób. Przecież szczyci się tym, że jest bokserem - ocenił kandat KO w wyborach prezydenckich.

Ksiądz radził Nawrockiemu, by uderzył prof. Dudka. "Miałem na myśli przenośnię"

W środę do swojej wypowiedzi na wiecu w Ciechanowie odniósł się również ksiądz, który opublikował oświadczenie w tej sprawie na stronie swojej parafii. Reklama

"W odniesieniu do wczorajszej wypowiedzi, chciałbym wyjaśnić z pokorą, że miałem na myśli przenośnię, ponieważ Pan Karol Nawrocki był bokserem. Chodziło tylko o to, aby udzielić celnej riposty profesorowi Antoniemu Dudkowi" - napisał.

Zapewnił również, że szanuje cały dorobek profesora i jest on dla niego autorytetem. "Jestem z natury pacyfistą i nigdy nikogo nie pobiłem. Tych, którzy źle zrozumieli moją przenośnię, serdecznie przepraszam" - oświadczył.

Osobno przeprosił również politologa. "Przepraszam również Pana Profesora Antoniego, ale nigdy nie namawiałem nikogo do bicia. Jest mi przykro, że moja wypowiedź będzie wykorzystywana na różne sposoby" - podkreślił.

