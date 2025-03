Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Decyzja amerykańskich władz to efekt masowego cięcia wydatków , wprowadzonych przez administrację Donalda Trumpa . Finansowanie tracą przede wszystkim wszelkie inicjatywy związane z badaniami nad klimatem i ochroną środowiska.

Naukowcy zajmujący się tą tematyką muszą we wnioskach o dotację unikać nawet pewnych zwrotów, które zdają się niemile widziane przez rządzących obecnie Stanami Zjednoczonymi .

Sterowane przez najbogatszego człowieka świata, Elona Muska , cięcia realizuje powołany przez nową administrację Departament ds. Wydajności (DOGE). Obcinanie wydatków ordynowane przez to gremium budzi ogromne emocje, ponieważ często są to decyzje zagrażające bezpieczeństwu wielu osób oraz zdają się być przeprowadzane bez większego planu i w atmosferze chaosu.

Z dnia na dzień zwolniono między innymi setki specjalistów z Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Nuklearnego (NNSA), których po kilku dniach wzywano do powrotu do pracy. To samo spotkało między innymi specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem ruchu lotniczego. Odcinano też finansowanie badań nad AIDS czy polio.