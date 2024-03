Przemysław Czarnek, poseł PiS: - Kampania wyborcza jest na tyle dynamiczna, na ile to możliwe, w tak krótkim okresie po wyborach parlamentarnych. PiS zmierza do zwycięstwa w samorządach, chcemy też ponownie objąć władzę na szczeblu centralnym.

- Zawiązał koalicję z Konfederacją, więc trudno żeby nasze ugrupowanie, albo ich, startowało pod cudzym szyldem. Tam, gdzie były możliwe szersze koalicje, trudno spodziewać się logotypu PiS. W wyborach do sejmiku czy powiatów jest już inaczej. To zagrania taktyczne obliczone na konkretne samorządy.

- To przedwyborcze emocje, zupełnie niepotrzebne. Patryk Jaki powtarza to samo od ośmiu lat, nie zgadzam się z nim. Suwerenna Polska od zawsze miała inny punkt widzenia na naszą politykę w Brukseli, również się z nim nie zgadzam. Nasi przyjaciele z PiS zareagowali zbyt emocjonalnie. Niepotrzebnie.

- Kiedy rozmawiam z ziobrystami na korytarzach sejmowych, nie mają spójnego zdania odnośnie do kierunku zmian w Zjednoczonej Prawicy. Nie ma sensu reagować na ich zaczepki. Odejście Suwerennej Polski od współpracy z PiS jest nierealne. I nikt ich nie chce wyrzucać, to bezprzedmiotowa dyskusja.

Suwerenna Polska zapowiedziała, że odejdzie ze Zjednoczonej Prawicy, jeśli kandydatem na prezydenta w kolejnych wyborach zostanie Mateusz Morawiecki. Co pan na to?

A Marcin Mastalerek? Po tym jak Mariusz Błaszczak wywołał go do tablicy w kontekście tworzenia nowej partii, szef gabinetu prezydenta nie gryzł się w język. Zresztą, były minister obrony zakpił też otwarcie z Mariusza Chłopika, który jest człowiekiem Morawieckiego. Jak stwierdził, jeśli obaj panowie mają zakładać ugrupowanie, nie widzi dla niego przyszłości.

- Trudno komentować słowa przewodniczącego mojego klubu. Być może jego wypowiedź była niepotrzebna. A Marcina Mastalerka nie znam osobiście, ale dawno temu zdefiniował swój stosunek do naszego ugrupowania. Nie pierwszy raz, kiedy uderza zupełnie bez sensu. To wynika z zaszłości sięgających 2015 r., kiedy z jakiegoś powodu nie trafił na listy PiS.

- Jego wypowiedzi to pokłosie tamtych powodów. Jak dla mnie, nie chodzi o odbieranie telefonów tylko miejsce na listach. Odszedł wtedy z życia politycznego i dopiero teraz wrócił do prezydenta. Ma jakiś uraz do PiS, trudno mi to komentować.