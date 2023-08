Tajny plan PiS na wybory. Tak chcą wygrać

Jarosław Kaczyński stawia na taktykę "spadochroniarską". I przesuwa znanych posłów do nieswoich okręgów, by powalczyć o dodatkowe mandaty. Nie wszystkim to się podoba. - Takich roszad na listach jak w tym roku dawno nie widziałem. Rozumiem optymalizację zysków, ale ciężko jest robić kampanię w sześć tygodni, trafiając do okręgu, z którym nie ma się nic wspólnego - słyszymy w partii rządzącej. Listy PiS będą się jednak ważyć do ostatnich chwil.