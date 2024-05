Wybory do Parlamentu Europejskiego. PiS odsłoniło karty. Oni idą po mandat

Wybory do Parlamentu Europejskiego za nieco ponad miesiąc. 2 maja Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swoje listy w wyborach europejskich. Wśród "jedynek", które mają za zadanie pociągnąć listy w 13. okręgach, nie brakuje znanych nazwisk. O mandat w wyborach do PE powalczą m.in. Beata Szydło, Joachim Brudziński czy Witold Waszczykowski. Wiadomo też, co z przyszłością Jacka Kurskiego, Daniela Obajtka czy Mariusza Kamińskiego.