Adresaci listu przekazali, że w obliczu tej tragedii Adam Bodnar powinien podać się do dymisji . "Ponadto powinien przedstawić Parlamentowi Europejskiemu powody złamania zasad państwa prawa, które doprowadziły do śmierci człowieka" - podano.

- Ja jedyne, co mogę powiedzieć, to, że przepisy wymagają pełnomocnika tylko w przypadku, kiedy przesłuchanie jest dokonywane w trybie art. 183 kpk, czyli tylko w sytuacji, kiedy może następnie dojść do postawienia zarzutów osobie, która jest przesłuchiwana w charakterze świadka - odpowiedział minister sprawiedliwości. Wyjaśnił, że chodzi o sytuację, kiedy prokurator zakłada, że to przesłuchanie może prowadzić do zmiany, jeśli chodzi o rolę procesową tej osoby.