Heathrow sparaliżowane. Słychać głosy oburzenia. "Lotnisko zawiodło"

Paraliż lotniska Heathrow, do którego doszło po pożarze podstacji elektrycznej, "budzi poważne pytania" co do awaryjnego działania portu lotniczego. Dyrektor generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) Willie Walsh krytycznie ocenił sytuację. Stwierdził, że to kolejny raz, kiedy "Heathrow zawiodło zarówno podróżnych, jak i linie lotnicze".