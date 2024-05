W czwartek o godzinie 16:00 upływa termin na zgłaszanie list kandydatów do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Lista musi być poparta podpisami co najmniej 10 tysięcy wyborców. Większość kandydatów została już wskazana. Pozostaje czekać na termin losowania numerów list, a następnie na same wybory, które w Polsce odbędą się 9 czerwca. Kto i pod jakimi warunkami może wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego?