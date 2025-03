- Do tego czasu (wprowadzenia Paktu Migracyjnego - red.) wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do pełnego przestrzegania obecnych zasad azylowych - przekazał rzecznik.

Wypowiedzi rzecznika KE padły po deklaracji Donalda Tuska. - Ze względu na presję migracyjną i ze względu na to, ilu mamy uchodźców z Ukrainy, Polska nie będzie realizowała tych punktów traktatu. Nie przyjmiemy migrantów z innych krajów europejskich - zapowiedział polski premier.

Procedura Dublin III określa, że za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony w Unii Europejskiej odpowiedzialne jest co do zasady tylko jedno państwo członkowskie - zazwyczaj pierwsze państwo UE, którego granicę przekroczył starający się o ochronę cudzoziemiec. Na tej prawnej podstawie cudzoziemcy są zawracani do krajów odpowiedzialnych za rozpatrzenie ich wniosków uchodźczych.