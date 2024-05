Konwencja PiS w Kielcach. "Tusk idzie z białą flagą i papierowym serduszkiem"

Beata Szydło w Kielcach: Tusk idzie z białą flagą

- Donald Tusk napisał, że kto ma biało-czerwone serce, ten nigdy nie wywiesi białej flagi - nawiązała do wpisu premiera Szydło. - Pisze to człowiek, którego ekipa przed rząd doprowadziła do tego, że wiele regionów polski było wykluczonych, likwidowano posterunki, placówki poczty, doprowadzili do biedy - oskarżała polityk, dodając, że pod rządami PO-PSL Polska stała się zaledwie "montownią europejskich firm".

Jarosław Kaczyński na konwencji PiS. "Wybory były wielką manipulacją, wielkim oszustwem"

Następnie do zgromadzonych przemówił prezes PiS, Jarosław Kaczyński, który nawiązał do symboli narodowych Polski m.in. flagi - 2 maja jest Dniem Flagi - i historii Polski.

Według szefa PiS kluczowym wyzwaniem, przed którym stoi Europa, jest kwestia bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. - Problemem, który przychodzi z zewnątrz, a dotyczy bezpieczeństwa wewnętrznego jest imigracja - konstatował Kaczyński. - Państwo musi mieć także "bezpieczniki", by nie nadużywało swojej władzy, widzimy w ostatnich tygodniach, jak to istotne - mówił prezes PiS.

Kaczyński podkreślał też konieczność rozwoju Polski i obowiązek państwa "zabezpieczenia obywateli przed niedostatkiem". - Niektórzy próbują dziś przedstawić nasze rządy jako jedno wielkie niepowodzenie. Ale zajrzyjcie do międzynarodowych statystyk, że to był świetny okres dla Polski. Zaczęło się mówić o polskim modelu rozwojowym - chwalił poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy polityk.

Kaczyński stwierdził, że obecny rząd szkodzi Polsce, wymienił m.in. niepewną przyszłość inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, który według prezesa miał długoplanowo zwiększyć PKB per capita Polski o 60 proc. - To by znaczyło, że bylibyśmy znacznie bogatsi niż dzisiejsze Niemcy, gdyby to wychodziło. I oni wszystko robią, żeby to nie wyszło. Tu chodzi też o atom, Odrę, Świnoujście i inne wielkie inwestycje - wymieniał Kaczyński.