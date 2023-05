Politycy Platformy Obywatelskiej od kilku tygodni prowadzą ofensywę pod nazwą "Tu jest przyszłość". W jej ramach spotykają się z mieszkańcami poszczególnych województw. Na początku przyszłego tygodnia odwiedzą Małopolskę. Punktem kulminacyjnym ma być spotkanie Donalda Tuska z mieszkańcami Krakowa w poniedziałek o godz. 17:30.

- Zapraszamy wszystkich mieszkańców na halę Wisły przy ul. Reymonta. Wszystkich bez wyjątku, również tych, którzy dotąd nie popierali Platformy Obywatelskiej. Można przyjść, zadać pytanie, wysłuchać co mamy do powiedzenia - mówi Aleksander Miszalski, szef małopolskiej Platformy. Tuskowi w Krakowie będzie towarzyszył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który przecież wiele lat temu kandydował z Grodu Kraka do Parlamentu Europejskiego.

Wystąpienia trzymane w tajemnicy

To druga odsłona bezpośredniego zaangażowania Trzaskowskiego w prekampanię PO. Do tej pory polityk w podobnym spotkaniu uczestniczył tylko raz, w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Wówczas tematykę spotkania zdominowały kwestie dotyczące rolnictwa i niekontrolowanego napływu zboża z Ukrainy. Jak będzie tym razem?

- Zapowiada się bardzo ciekawie. Niewątpliwie pojawią się jakieś propozycje, ale obaj panowie do końca utrzymują w tajemnicy szczegóły wystąpienia - podkreśla Miszalski. Nie wiadomo więc dziś, czy w Krakowie padną poważne propozycje programowe. Przypomnijmy jednak, że podczas poprzednich podobnych spotkań PO zaproponowała choćby "babciowe" czy "kredyt 0 proc.".

"Efekt Trzaskowskiego"?

Tusk i Trzaskowski w Krakowie mają przemawiać razem, analogicznie jak w przypadku Białej Podlaskiej.

Platforma liczy, że obecność w prekampanii prezydenta Warszawy pomoże jej w sondażach. Te są dobre, ale od pewnego czasu nie rosną, co może świadczyć o tym, że "efekt Tuska" się skończył. W partii liczą, że wyborców - szczególnie niezdecydowanych - może ożywić "efekt Trzaskowskiego".

Liczą na rekord frekwencji

Co ważne, spotkanie będzie otwarte dla mieszkańców Krakowa. Organizatorzy liczą jednocześnie, że pobity zostanie rekord frekwencji, bo hala Wisły może pomieścić 2 tys. osób. W tym przypadku dostępne mają być również dodatkowe miejsca na parkiecie, o ile zajdzie taka potrzeba. Dotychczasowe spotkania gromadziły zaś najczęściej około tysiąca zwolenników PO.

Czy na spotkaniu z Tuskiem i Trzaskowskim pojawią się też inni politycy? Z Małopolską związani są przecież np. Władysław Kosiniak-Kamysz, Jacek Majchrowski, Jarosław Gowin czy prezydent Andrzej Duda. - Wszyscy są zaproszeni - uśmiecha się Miszalski.

Kierunek: Małopolska

Reprezentacja Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce będzie mocna, bo region odwiedzi aż 110 parlamentarzystów. Będą w 50 miejscowościach, w każdym powiecie Małopolski. Regionalna PO zorganizuje w tym czasie 120 spotkań o przeróżnej tematyce. Mają zostać poruszone kwestie dotyczące sytuacji przedsiębiorców, samorządowców, pracowników sfery budżetowej, branży turystycznej, seniorów, młodych ludzi.





Małopolskę odwiedzą najważniejsi politycy KO, jak np.: marszałek Senatu Tomasz Grodzki, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Grzegorz Schetyna, Cezary Tomczyk, Tomasz Siemoniak, Barbara Nowacka, Adam Szłapka, Katarzyna Lubnauer, Sławomir Nitras, Monika Rosa, Cezary Grabarczyk.

- W każdym powiecie o godz. 17:30 będziemy mieli spotkania otwarte z mieszkańcami. Ale zanim się na nie udamy będziemy mieli szereg spotkań z organizacjami pozarządowymi, samorządowcami czy przedsiębiorcami - dodaje poseł KO Marek Sowa.

Parlamentarzyści KO wieczór spędzą pod Wawelem. Dzień później odbędzie się bowiem wyjazdowe posiedzenie klubu w jednym z krakowskich hoteli.

Łukasz Szpyrka