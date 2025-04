Od początku Wielkiego Tygodnia jest ciepło, jednak to w czwartek będzie najgoręcej. Tego dnia miejscami w centrum i na południowym zachodzie synoptycy prognozują nawet 28 stopni Celsjusza. Na słońcu wtedy może być wręcz upalnie. To uderzenie ciepła nie potrwa długo, bo już w piątek będzie nieco chłodniej.

Wielkanoc 2025 na ciepłej fali

Wielki Piątek mimo wszystko będzie bardzo ciepły, jak na tę porę roku. W większości kraju będzie od 22 do 26 stopni, a nad morzem i na terenach podgórskich od 15 do 20 st. C. Aura nie będzie zbyt przyjazna, ponieważ przelotnie popada, a miejscami zagrzmi.

Świąteczny weekend nie będzie spokojny - deszcze i burze będą się pojawiać w wielu miejscach, zwłaszcza pod koniec długiego weekendu. W Wielką Sobotę będzie pochmurnie, z przelotnymi deszczami, a na północnym wschodzie również z burzami. Przy tym cały czas będzie ciepło: przeważnie od 18 do 23 stopni Celsjusza. W trakcie burz może wiać w porywach do 60 km/h.

Pogoda na Wielkanoc przyniesie sporo deszczu

Niedziela Wielkanocna nieprzyjemna może być na wschodzie i północy Polski. Tam będzie przelotnie padać deszcz. Tego dnia burze mogą jednak ominąć nasz kraj.

Wciąż będzie ciepło: od 19 do 23 stopni Celsjusza w większości regionów. Chłodniej będzie tylko nad samym morzem, jednak różnica temperatur wyniesie około 10 stopni i wyniesie od 10 do 13 st. C. Wiatr przeważnie będzie słaby.

Niedziela Wielkanocna w wielu miejscach będzie deszczowa, jednak burz uda się uniknąć. Inaczej będzie dzień później wxcharts materiał zewnętrzny

Wielkanoc 2025: Wrócą nieprzyjemne burze

Pogoda w drugiej części świąt będzie bardziej wymagająca. Na niebie pojawi się więcej chmur, choć na wschodzie możliwe będą rozpogodzenia. W zachodniej części Polski pojawią się przelotne opady deszczu i lokalne burze, w trakcie których porywy wiatru mogą wynieść do około 60 km/h.

Pomimo mało przyjaznej aury warto podkreślić, że Poniedziałek Wielkanocny będzie bardzociepłym dniem. Niemal wszędzie będzie od 20 do nawet 25 stopni. Chłodniej będzie tylko nad samym morzem (12-15 st. C) i w kotlinach górskich, gdzie będzie od 17 do 19 stopni.

Poniedziałek Wielkanocny będzie bardzo ciepły: miejscami do 25 stopni Celsjusza wxcharts materiał zewnętrzny

W rejonach bez burz wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.

-----

