Przedstawiciele elit mają odmawiać walki przeciwko Rosji . Łucenko nazywa to "najgłębszym grzechem moralnym społeczeństwa".

- Nasz podstawowy problem polega na tym, że najbogatsi, najbardziej wpływowi ludzie nie walczą. Praktycznie żadna z naszych gwiazd popu nie walczy , żaden z naszych sławnych polityków nie walczy. (...) Nikt z listy Forbes 100 nie walczy - wyjaśnił Ihor Łucenko, który na co dzień służy na froncie.

Ihor Łucenko zwrócił uwagę na kluczową rolę Wołodymyra Zełenskiego . W jego opinii ukraiński przywódca powinien podjąć stanowcze kroki wobec dezerterów. Wskazał na prostą zasadę: "Kto nie pójdzie na front, wsadzimy go do więzienia , kto nie pójdzie na front, skonfiskujemy jego majątek ".

Co zachęci Ukraińców do walki? Wojskowy liczy na "punkt krytyczny", który zmieni nastawienie elit. Takim wydarzeniem mogłaby być niespodziewana ofensywa z Białorusi na Kijów. - Naprawdę na to liczę, że tak powiem - przekazał.