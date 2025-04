Do tragicznego odkrycia doszło we wtorek w rzece Bug . Lokalny portal Biała24.pl informował, że ciała dwóch osób znaleźli funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Janowie Podlaskim.

Granica polsko-białoruska. Z Bugu wyłowiono dwa ciała. Mogą należeć do migrantów

Informacje te potwierdził w rozmowie z portalem polsatnews.pl rzecznik prasowy tamtejszego oddziału Straży Granicznej kpt. Dariusz Sienicki. - Niewykluczone, że są to ciała migrantów - dodał.

Ponadto nie wykluczył, że są to zwłoki osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Jakiś czas temu, podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów w tamtym rejonie, służby poinformowano, że część z nich mogła utonąć.

W rozmowie z portalem Biała24.pl mł. chor. Straży Granicznej Paweł Smyk z zespołu prasowego komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie, przekazał, że we wtorek zatrzymano 13 obywateli Afganistanu, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć Bug.

Głos w sprawie zabrał w środę także wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, który potwierdził, że odnaleziono ciała prawdopodobnie należące do migrantów.

- Z naszych informacji wynika, że były to osoby, które prawdopodobnie zostały zepchnięte do wody przez białoruskie służby, najprawdopodobniej w połowie marca - mówił w TVP Info Duszczyk. Jak dodał, "to jeden z elementów prowokacji".