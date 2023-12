Politycy gratulują Donaldowi Tuskowi. "Przegoniliśmy mrok i zło"

W ciągu zaledwie kilku minut od ogłoszenia wyników głosowania, które zwyciężył Donald Tusk, w sieci zaczęły pojawiać się komentarze dotyczące tej decyzji. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zamieścił w sieci krótki wpis, w którym ocenił, że to dobry dzień. "Polska ma rząd z najsilniejszym demokratycznym mandatem od 1989 r." - dodał. Do postu dołączył także zdjęcie uchwały, na mocy której Sejm wybrał Tuska na urząd Prezesa Rady Ministrów.

Marzena Okła-Drewnowicz , również posłanka PO, także odniosła się do wybrania Tuska na premiera. "Przedstawicielom każdej z grup społecznych pogardzanych przez PiS, którzy smutno myśleli 'co nasza garstka może znaczyć' mówię dzisiaj: zobaczcie, ile znaczymy wszyscy razem . Co za dzień!" - przekazała w sieci.

Zmiany w polskim rządzie. Gratulacje dla Donalda Tuska płyną także z zagranicy

Zmiany w polskim rządzie skomentowała także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen . "Twoje doświadczenie i silne przywiązanie do naszych europejskich wartości będą cenne w budowaniu silniejszej Europy, z korzyścią dla Polaków" - skierowała swoje słowa do Donalda Tuska. Dodała również, że nie może się doczekać współpracy z nim, "począwszy od ważnego wydarzenia EUCO w tym tygodniu".

Manfred Weber, niemiecki polityk i poseł do Parlamentu Europejskiego, w krótkim wpisie pogratulował liderowi KO i dodał, że "czują zmianę". Również białoruska opozycjonistka Swiatłana Cichanouska przyłączyła się do gratulacji. "Wiem, że Twoje doświadczenie i europejskie wartości, które wyznajemy, poprowadzą Cię na dalszej drodze. Nie mogę się doczekać wspólnej pracy na rzecz jeszcze większego wzmocnienia stosunków między naszymi krajami" - przekazała.

Donald Tusk wybrany na premiera. Politycy PiS komentują

Nieco inne nastroje panują wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości. "To, co dzisiaj wydarzyło się na sali sejmowej to wielkie oszustwo wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy, którzy głosowali w proteście wobec polityki Tuska, a liderzy tych partii zgotowali im powrót tego co było!" - przekazał w serwisie X Rafał Bochenek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości.