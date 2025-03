- Sam czyn jest okrutny. Ale nie ma szczególnego okrucieństwa w rozumieniu kodeksowym, czyli nadzwyczajnego działania ukierunkowanego na zadawanie bólu ponad miarę, ponad to, co jest niezbędne do tego, by osiągnąć skutek w postaci zabicia - stwierdził obrońca skazanego Jacek Bigajczyk.