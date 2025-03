Morawiecki zarzucił rządzącym "prowokację". Siemoniak odpowiada

- Tak niepoważne sugestie premiera Morawieckiego, co do tego, że to byli "tajniacy" należy włożyć między bajki. Osoba została namierzona i zostanie ukarana - oświadczył w poniedziałek szef MSWiA Tomasz Siemoniak. W ten sposób minister odniósł się do wpisu byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który zarzucił rządowi wysłanie prowokatora na zorganizowany przez środowiska prawicowe protest w Zgorzelcu.