Wtorek będzie dość ciepły: od 8-11 stopni na północy, przez około 13 st. C w centrum do 16 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie słaby i tylko nad morzem umiarkowany.

Na większą poprawę w środę nie ma co liczyć. Znowu będzie pochmurnie i deszczowo, a na rozpogodzenia można liczyć tylko na wschodzie. Temperatury będą zbliżone do tych z poprzedniego dnia i wyniosą od 9-11 st. C na zachodzie i północy do 14-16 stopni w centrum i na południowym wschodzie. Tylko nad morzem termometry pokażą od 6 do 8 stopni i tam powieje porywisty wiatr.