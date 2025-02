Monachium: Dwa prawe sierpowe na szczękę Europy

Putin i Trump jadą do Rijadu

- Wierzę, że on chce pokoju. Wierzę, że prezydent Putin - rozmawiałem z nim wczoraj, a znam go bardzo dobrze - chce pokoju. Myślę, że on tego chce i myślę, że powiedziałby mi, gdyby nie chciał - to słowa Trumpa po rozmowie telefonicznej z Putinem.

W ostatnich kilkudziesięciu godzinach Trump podkreślił też, że wierzy Putinowi w to, że rosyjski dyktator nie planuje dalszej agresji przeciwko Ukrainie czy krajom wschodniej flanki UE i NATO. - O to właśnie go pytałem, bo gdyby miał iść dalej, byłby to dla nas duży problem. I to by mi sprawiło duży problem, ponieważ po prostu nie możemy do tego dopuścić. Myślę, że on chce to zakończyć. I oni chcą to szybko zakończyć, obaj. Zełenski też - zapewnił Trump.