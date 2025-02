"Jako historyk i polityk jedyne, co mogę dziś powiedzieć, to: Monachium. Nigdy więcej" - przekazał w sieci premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się w ten sposób do Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, gdzie głównym tematem jest kwestia rozmów pokojowych, których celem ma być zakończenie rosyjskiej agresji na Ukrainę.