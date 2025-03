Mimo, że pierwotnie wybory w Kanadzie zaplanowane były na 20 października , to nowy szef rządu zamierza wykorzystać sondażowy wzrost poparcia jego partii, a Kanadyjczycy ruszą do lokali wyborczych już 28 kwietnia.

Stosunki USA - Kanada. Carney zmienia nastawienie do Trumpa

- Naszą odpowiedzią musi być budowanie silnej gospodarki i bezpieczniejszej Kanady. Prezydent Trump twierdzi, że Kanada nie jest prawdziwym krajem. Chce nas złamać, aby Ameryka mogła nas posiadać . Nie pozwolimy na to - zapowiadał w niedzielę Carney.

Wzrost poparcia. Premier Kanady chce to wykorzystać

Teraz większe szanse zdaje się mieć partia Carney'a. - Przeszliśmy od wyborów, w których ludzie chcieli zmian, do wyborów, w których tak naprawdę bardziej chodzi o przywództwo - powiedział dla Reutersa Darrell Bricker, dyrektor generalny Ipsos Public Affairs. Dodał, że Kanadyjczyków w tym momencie bardziej interesuje aktualna sytuacja, a nie to, co będzie się cało w dłuższej perspektywie.