Europa poza stołem negocjacyjnym? Jasny sygnał z Waszyngtonu

Jak wyjaśnił amerykański generał w trakcie "ukraińskiego lunchu" zorganizowanego przez Yalta European Summit, państw europejskich nie będzie przy stole negocjacyjnym , by nie doszło do powtórki z rozmów określanych mianem "porozumień mińskich" . Wówczas w rozmowach poza Ukrainą , Rosją i Stanami Zjednoczonymi , na miejscu byli także przedstawiciele Francji i Niemiec .

- Wiem, że to może brzmieć jak dźwięk paznokci po tablicy, że to może trochę uwierać, ale mówię wam coś, co jest dość szczere - dodał.