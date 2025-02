Nadzwyczajny szczyt w Paryżu. Jest potwierdzenie

Z kolei agencja Rutera przytoczyła wypowiedź wysłannika Trumpa na Ukrainę generała Keitha Kellogga. Ten oznajmił w sobotę, że przy stole negocjacyjnym nie znajdzie się miejsce dla Europy . Zamiast tego Waszyngton zwrócił się do europejskich stolic z pytaniami o gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa .

USA wysłały także silny sygnał sojusznikom z NATO , że nie będą już w takim stopniu jak do tej pory koncentrowały się na Europie, a wysiłki będą przekierowywać na rejon Pacyfiku.

Macron organizuje szczyt przywódców. Wiatr jedności nad Europą

Odnosząc się do rozmów Donalda Trupa oraz ludzi z jego administracji z Władimirem Putinem podkreślił, że to do Kijowa musi należeć ostatnie słowo. - Tylko Ukraińcy mogą podjąć decyzję o zaprzestaniu walki i będziemy ich wspierać, dopóki nie podejmą tej decyzji - mówił i tłumaczył, że "Ukraińcy nigdy nie przestaną, dopóki nie będą pewni, że pokój im oferowany będzie trwały".