Podczas przedstawiania przez posła KO Borysa Budkę kandydatur do KRS parlamentarzyści PiS podnieśli głos. Marszałek Szymon Hołownia prosił ich o spokój.

- Rozumiem państwa podenerwowanie, ale musicie państwo zrozumieć, że rozpoczął się czas uzdrowienia polskiego ustroju. Skończył się w Polsce czas bezprawia i niesprawiedliwości - odpowiedział Budka na okrzyki posłów PiS.

W czasie przemówienia przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej głos próbował zabrać również Jarosław Kaczyński, który kierował swoje słowa do posła KO. Prezes PiS wezwał wówczas do siebie parlamentarzystów ze swojego ugrupowania.

"Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu"

Chwilę po wystąpieniu Borysa Budki, który przedstawiał kandydatów do KRS z ramienia KO na mównicę wszedł Zbigniew Ziobro, który zabrał głos jako członek rządu.

- Pazerność PO nie zna granic, ale jej buta jeszcze bardziej. Panie Budka, to Trybunał Konstytucyjny decyduje, co jest zgodne z Konstytucją, a co nie, a nie pan - powiedział minister sprawiedliwości. Gdy prokurator generalny przemawiał z ław sejmowych PiS rozbrzmiały okrzyki: "Konstytucja".

- Liczę na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu - zwrócił się do posłów PO Zbigniew Ziobro.

Szymon Hołownia poprosił ministra, by zakończył swoje przemówienie. Parlamentarzyści PiS zaczęli wówczas głośno skandować: "Regulamin". - Minister Ziobro prosił o czas jako członek rządu i ten czas otrzymał. Ten czas wynosił trzy minuty, dlatego proszę o opuszczenie mówinicy - odpowiedział Hołownia.

Szef resortu sprawiedliwości wynegocjował ostatecznie dodatkowe 30 sekund przemówienia, a w tym samym czasie do trybuny marszałka podszedł Jarosław Kaczyński.

- Sposób wyboru członków KRS określa ustawa, a nie Borys Budka - powiedział Zbigniew Ziobro. - Niech pan nie wprowadza ludzi w błąd - dodał.

"Demokracja polega na tym, że ludzie mają głos, a nie Śmiszki"

Po wystąpieniu ministra sprawiedliwości, głos zabrał poseł Krzysztof Śmieszek. Przedstawił on kandydaturą Anny Marii Żukowskiej do KRS.

Następnie o głos poprosił kolejny członek rządu, minister Przemysław Czarnek.

- Panie marszałku rotacyjny - rozpoczął swoje wystąpienie członek rządu. Szymon Hołownia zwrócił mu uwagę, że naruszę powagę Sejmu.

- Panie marszałku, teraz ja mówię. To wyście nazwali tę funkcję marszałkiem rotacyjnym, to nie my, dlaczego pan ma o to pretensje? Niech pan ma pretensje do swoich - odpowiedział Czarnek.

Minister stwierdził, że "mamy do czynienia z chamstwem politycznym".

- Z tej mównicy przemawiał przedstawiciel Lewicy, która uzyskała nieco ponad milion osiemset tysięcy głosów, a lista, z której startował pan Zbigniew Ziobro uzyskała siedem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy głosów. To prawie sześć milionów wyborców więcej. A pan ministra przed chwilą wyrzucił z mównicy. Wyrzucił pan siedem milionów ludzi. Oni się dla was nie liczą, oni są dla was niczym - stwierdził Czarnek.

- Demokracja polega na tym, że ludzie mają głos, a nie Śmiszki, które nie potrafią liczyć - dodał.

