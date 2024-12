Poruszające sceny na turnieju szachowym. Ukrainiec rozpłakał się po porażce

Wyjaśnijmy, że Mistrzostwa Świata w Szachach Błyskawicznych rozgrywane są w Nowym Jorku . Wbrew stereotypowi związanemu z tym sportem zawodnicy muszą wykazać się nie lada refleksem: na całą partię mają tylko trzy minuty plus dwie sekundy bonusu za każdy wykonany ruch.

Iwanczukowi w partii szło znakomicie, uzyskał dominującą pozycję, jednak gdy czas kurczył się nieubłaganie, popełnił fatalny błąd (ruch, który dał przewagę rywalowi), by za chwilę nie wyrobić się o milisekundy z naciśnięciem przycisku na zegarze.

Wiecznie drugi? Kim jest Wasyl Iwanczuk

Wasyl Iwanczuk, który tytuł arcymistrza uzyskał w 1988 roku, znany jest z kreatywnego, nieprzewidywalnego stylu gry - niejednokrotnie poświęca własne figury, by uzyskać strategiczną przewagę. Przylgnęła do niego łatka "wiecznie drugiego", bowiem w latach 1991, 1992 i 2007 wspinał się na drugie miejsce światowego rankingu. Ale nie na sam szczyt.

Mimo że w turniejach pokonywał wszystkich aktywnych mistrzów świata w szachach klasycznych m.in. Bobby'ego Fishera, Anatolija Karpowa czy Mangusa Carlsena, to sam nigdy tego tytułu nie uzyskał. Co ciekawe, przez wiele lat reprezentował barwy klubowe warszawskiej Polonii.

Teraz, u schyłku kariery, zajął ostatecznie 66. miejsce w Mistrzostwa Świata w Szachach Błyskawicznych i, siłą rzeczy, nie awansował do ćwierćfinału. Znalazł się tam za to Polak - Jan-Krzysztof Duda . A także wspomniany Daniel Naroditsky.

To tutaj doszło do afery dżinsowej

W Nowym Jorku, gdzie rozgrywany jest turniej, emocji nie brakuje, bowiem to właśnie tam, w trakcie odbywających się chwilę wcześniej Mistrzostw Świata w Szachach Szybkich doszło do afery dżinsowej. Czyli dyskwalifikacji najlepszego szachisty świata Magnusa Carlsena za niestosowny strój - dżinsy (a konkretnie za odmowę przebrania się). Doszło do próby sił między Carlsenem a światową federacją FIDE, w efekcie której... Norweg występuje opisywanym tutaj turnieju szachów błyskawicznych. W dżinsach.