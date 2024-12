W obliczu zagrożeń związanych z wojną hybrydową prowadzoną przez Federację Rosyjską na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO szczególne znaczenie zyskuje weryfikacja informacji oraz dostęp do rzetelnych źródeł. Co się dzieje, gdy w przestrzeni informacyjnej, którą można określić mianem "oficjalnej infosfery", zaczyna dominować przekaz kreowany przez Kreml ? Tak jest na Węgrzech, w szczególności od 2022 r., kiedy zaczęły docierać komunikaty dotyczące rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Zamiast cyrylicy - węgierski. A reszta się zgadza

W uproszczeniu - Rosja nie prowadzi działań niezgodnych z prawem, Rosja broni się przed presją Zachodu, Rosja odpowiada na agresję państw NATO. To przekaz, który wygląda jak dosłowna kopia rosyjskich agencji prasowych - tylko zamiast cyrylicy czytamy go po węgiersku.

Doskonałym przykładem mechanizmu, w którym władze Węgier dbają o wizerunek Rosji niemal tak intensywnie, jak biuro prasowe Kremla, jest sprawa katastrofy samolotu Embraer 190 linii Azerbaijan Airlines, który rozbił się w Kazachstanie (w Aktau). Samolot spadł, ponieważ - jak coraz bardziej jednoznacznie wskazują dowody - został zestrzelony rosyjską rakietą nad Groznym. Co więcej, strona rosyjska liczyła na to, że wrak samolotu, opadając do Morza Kaspijskiego, zabierze ze sobą prawdę o tragedii, która miała zostać utopiona razem z ofiarami.