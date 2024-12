W opublikowanym na łamach "New York Timesa" artykule gen. Russel L. Honoré przypomina m.in. że Musk i jego firma SpaceX zostali już poddani federalnej ocenie za niepodanie szczegółów spotkań z zagranicznymi przywódcami, jednocześnie stwierdzając, że takie naruszenia to "dopiero początek zmartwień".

Bliskie kontakty Elona Muska z Chinami. Generał bije na alarm

USA. Elon Musk zasiądzie w gabinecie Donalda Trumpa

Amerykański generał Musku: Stawka jest zbyt wysoka

Na koniec stwierdza zaś, że "jeśli pan Trump i jego mianowani ludzie mają na myśli to, co mówią, mówiąc o ostrym podejściu do przeciwników Ameryki, wówczas niezwłocznie podejmą działania w tej sprawie. Stawka jest zbyt wysoka, aby ignorować to, co ich czeka".