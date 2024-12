Zmiany w rządzie przed końcem roku. Jest rezygnacja

W latach 1989-94 był dyrektorem programowym Studenckiego Centrum Kultury "Pod Jaszczurami" i dyrektorem studenckich festiwali piosenki w Krakowie . Do 2006 r. prowadził działalność gospodarczą; był wspólnikiem, prokurentem i członkiem zarządu w agencji reklamowej.

Wiceminister MKiDN zrezygnował z funkcji. Pełnił ważne role w PO

Wyrobiec zasiadał w Radzie Nadzorczej Radia Kraków S.A. (2002-2006), a w okresie 2007-2009 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej MPL Kraków - Balice Sp. z o.o. W latach 2005-2014 był radcą Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. W 1991 r. wstąpił do Kongresu Liberalno-Demokratycznego . Był członkiem Unii Wolności, od 2001 r. Platformy Obywatelskiej .

Był zastępcą skarbnika (2006-2009), a potem skarbnikiem PO (2009-2010) oraz pełnomocnikiem finansowym wszystkich komitetów wyborczych PO . W 2010 r. został pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego kandydata na prezydenta Bronisława Komorowskiego . Od 2010 do 2013 r. był sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej.

Od 2014 do 2015 r. Wyrobiec pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od stycznia 2018 r. do września 2019 r. pracował jako pełnomocnik dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie do spraw budowy Centrum Muzyki w Krakowie.