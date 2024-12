We wtorek w pobliżu krymskiego półwyspu Tarchankut doszło do starcia, w którym morski dron zestrzelił bezzałogowy rosyjski śmigłowiec wielozadaniowy Mi-8. Informację o tym zdarzeniu wraz z dokumentującym je nagraniem opublikował ukraiński wywiad wojskowy (HUR) w mediach społecznościowych. Do ataku użyto pocisków rakietowych R-73 SeeDragon.

"31 grudnia 2024 r. jednostka specjalna HUR 'Grupa 13' po raz pierwszy w historii uderzyła w cel powietrzny za pomocą morskiego drona uderzeniowego Magura V5 wyposażonego w broń rakietową" - czytamy we wpisie HUR. Wywiad donosi w nim także o trafieniu innego rosyjskiego śmigłowca, który zdołał jednak wrócić do bazy. Reklama

Wojna w Ukrainie. HUR donosi o zestrzelonym śmigłowcu. W tle ukraińska kolęda

Jak donosi agencja Reutera, strona rosyjska nie skomentowała dotąd tego zdarzenia. Tamtejsze Ministerstwo Obrony poinformowało tylko o zniszczeniu ośmiu bezzałogowych dronów nad Morzem Czarnym przez rosyjską flotę.

W udostępnionym przez HUR materiale wideo można zobaczyć liczne pociski - wystrzelone najprawdopodobniej z broni maszynowej - lecące w stronę bezzałogowego helikoptera. Widać też moment, w którym dochodzi do trafienia śmigłowca i jego upadku do morza. Nagraniu towarzyszy słynna na cały świat ukraińska kolęda "Szczedryk", skomponowana przez Mykołę Łeontowycza (poza Ukrainą znana jako "Carol of the Bells"). Na końcu pojawiają się noworoczne życzenia od HUR - napis "szczęśliwego nowego roku 2025" w języku angielskim.

Ukraina-Rosja. Pierwsza taka akcja Ukraińców. Sukces morskiego drona

Od czasu inwazji Rosji w 2022 roku w Ukrainie zwiększono produkcję dronów i opracowano modele zdolne do ataków nad morzem. Drony tego typu i pociski rakietowe wyrządziły poważne szkody w głównej bazie morskiej Rosji w Sewastopolu. Jak twierdzi Ukraina, zmusiło to rosyjską flotę do przeniesienia prawie wszystkich okrętów wojennych w inne miejsce. Reklama

Na początku tego miesiąca wyposażone w karabiny maszynowe drony SeaBaby uszkodziły rosyjskie śmigłowce, samoloty i łodzie patrolowe oraz uderzyły w barkę przewożącą sprzęt do naprawy zniszczonego mostu na Krymie.

Źrodło: PAP, Reuters

