Prezydent Rosji zwrócił się do swoich obywateli w tradycyjnym, noworocznym przemówieniu. Mówił około trzech minut, ale nie wszyscy Rosjanie zobaczyli wystąpienie jednocześnie.

Przemowa publikowana jest przez państwowe media tuż przed północą, więc najpierw zobaczyli ją mieszkańcy Kamczatki i Czukockiego Okręgu Autonomicznego . Różnica czasu między tymi regionami i Moskwą to dziewięć godzin.

Władimir Putin składa deklarację. "Tylko naprzód"

Dodał, że "jest wiele do zrobienia", ale Rosja jest "dumna z tego, co zostało zrobione". Stwierdził też, że myśli milionów Rosjan są z wojskowymi uczestniczącymi w "operacji specjalnej". Rosyjskie władze używają tego określenia do opisywania wojny w Ukrainie.