To pomówienia, które nie mają nic wspólnego z prawdą - w taki sposób kardynał Stanisław Dziwisz odniósł się do medialnych doniesień na jego temat. Według nich ma on zostać wezwany przez Państwową Komisję ds. przeciwdziałania pedofili. Duchowny podkreślił, że "nie miał żadnego kontaktu z księżmi, którzy mieli zachowywać się tak, jak zostało to opisane".