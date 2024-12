To może być bardzo niebezpieczna noc. Wygląda na to, że w sylwestra pojawią się potężne wichury, które w porywach osiągną nawet 115 km/h. Obowiązują już z tego powodu alerty drugiego stopnia na całym Wybrzeżu, ale też w części Dolnego Śląska. W niektórych miejscach będzie bardzo mocno wiało do czwartku.