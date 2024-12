Nowe zasady w urzędach, ZUS-ie, NFZ. Zaczną obowiązywać 1 stycznia

Czym jest Krajowy System Doręczeń Elektronicznych?

E-doręczenia będą traktowane na równi z listami poleconymi wysyłanymi tradycyjnie. Oznacza to, że każde pismo przesłane przez KSD będzie miało pełną moc prawną.

System zapewni bezpieczne potwierdzenie odbioru oraz łatwość w śledzeniu korespondencji. Każdy dokument zostanie przesłany na indywidualny adres e-doręczeń przypisany do obywatela, firmy lub instytucji.

Do końca 2025 roku przewidziano okres przejściowy , podczas którego równolegle będą funkcjonowały tradycyjne metody doręczeń oraz nowy system. Rząd zaplanował również szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną, aby zaznajomić społeczeństwo z nowym rozwiązaniem.

E-doręczenia. Kogo obejmą zmiany?

Obowiązki szpitali i placówek medycznych

Wprowadzenie KSD ma również ogromne znaczenie dla sektora ochrony zdrowia. Szpitale, ZUS, NFZ, przychodnie i inne placówki medyczne od 1 stycznia 2025 roku będą zobowiązane do korzystania z e-doręczeń w komunikacji z pacjentami i instytucjami. Dzięki temu pacjenci będą mogli:

Co zmieniają e-doręczenia?

Wprowadzenie e-doręczeń to oszczędność czasu i kosztów - dzięki systemowi elektronicznemu nie będzie potrzeby osobistych wizyt w urzędach, czy na poczcie w celu odbioru listów poleconych. To rozwiązanie pozwoli również znacząco ograniczyć wydatki na tradycyjną korespondencję papierową i zmniejszy ilość odpadów. Zwiększy natomiast transparentność komunikacji, bo elektroniczny system umożliwia monitorowanie przesyłek na każdym etapie ich nadawania i odbioru .

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia to instytucje, które odegrają najbardziej istotną rolę w implementacji nowych zasad. Wnioski w ZUS będą przetwarzane szybciej , a obsługa zwolnień lekarskich i decyzji administracyjnych będzie odbywała się w całości elektronicznie. Podobnie w NFZ - ułatwiona będzie komunikacja z pacjentami i placówkami medycznymi , pojawi się opcja przesyłania elektronicznych dokumentów związanych z refundacją leków i zabiegów.

Harmonogram wdrażania zmian

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2025 roku , ale nie wszystkie instytucje i podmioty będą zobowiązane do natychmiastowego stosowania KSD. Harmonogram obejmuje kilka etapów:

Choć nowe przepisy obiecują wiele korzyści, ich skuteczne wdrożenie zależy od odpowiedniego przygotowania zarówno instytucji, jak i obywateli. Wprowadzenie e-doręczeń wiąże się z koniecznością posiadania aktywnego profilu zaufanego lub ePUAP, co może stanowić wyzwanie dla osób starszych lub nieposiadających dostępu do internetu. Na szczęście jest jeszcze czas, aby przygotować się do cyfrowych wyzwań i odczuć płynące z usprawnień korzyści.